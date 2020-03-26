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رئيس وزراء بريطانيا الاسبق جوردون براون يدعو لـ"حكومة عالمية" للتصدى لكورونا

الخميس، 26 مارس 2020 09:12 م
رئيس وزراء بريطانيا الاسبق جوردون براون يدعو لـ"حكومة عالمية" للتصدى لكورونا جوردون براون
كتبت: نهال طارق

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حث جوردون براون رئيس الوزراء الأسبق لحكومة الممكة الممتحدة زعماء العالم على تشكيل حكومة عالمية لمعالجة الأزمات الطبية والاقتصادية المزدوجة التي  سببها انتشار وباء كورونا.

ووفقا لصحيفة الجارديان قال براون الذي كان أحد اهم الاعبين في معالجة تأثير الانهيار القتصادي الذي شهدته الاسواق العالمية عام 2008 إن هناك حاجة إلى فريق عمل يضم قادة العالم وخبراء الصحة ورؤساء المنظمات الدولية.

واضاف انه كان من الافضل انضمام مجلس الامن الدولي خلال الاجتماع الافتراضي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية مشيرا انه ليس المر الذي من الممكن ان تتعامل معه الدول منفردة، قائلا: "يجب أن يكون هناك استجابة عالمية منسقة."

ووفقا للتقرير  يعتقد براون أن الأزمة الحالية مختلفة عن ما واجهه عام 2008  قائلا. "كانت هذه مشكلة اقتصادية لها أسباب اقتصادية ولديها حل اقتصادي بينما ازمة كورونا الحالية أولا وقبل كل شيء حالة طبية طارئة ويجب أن يكون هناك عمل مشترك للتعامل مع ذلك. ولكن كلما تدخلت للتعامل مع الطوارئ الطبية ، كلما عرّضت الاقتصادات للخطر ".

وقال براون انه على الرغم من سياسة دونالد ترامب "أمريكا أولاً" الا انه لا يزال من الممكن الحصول على دعم لهيئة طوارئ ذات سلطات تنفيذية مشيرا إن فريق العمل العالمي الذي يقترحه سيحارب الأزمة على جبهتين. يجب أن يكون هناك جهد منسق لإيجاد لقاح وتنظيم الإنتاج والشراء ومنع الربح.

وفي نفس السياق، أعلنت العديد من البلدان عن حزم اقتصادية في الأسبوعين الماضيين لكن براون قال إن الحكومة العالمية المشتركة يمكنها التأكد من تنسيق جهود البنوك المركزية واتخاذ خطوات لمنع الهروب القياسي لرأس المال من اقتصادات الأسواق الناشئة ؛ والاتفاق على نهج مشترك لاستخدام الإنفاق الحكومي لتعزيز النمو.


المملكة المتحدة

بريطانيا

قمة العشرين

ترامب

وباء كورونا

حكومة عالمية

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