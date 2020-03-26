رئيس حكومة التشيك السابق: أردوغان يدعم تنظيمات إرهابية وخطر على مصالح أوروبا

كتب كامل كامل

أكد رئيس الحكومة التشيكية السابق ييرجي باروبيك أن نظام رجب طيب أردوغان انتهج سياسة عدوانية ضد سورية عبر دعم التنظيمات الإرهابية منذ بداية الأزمة فيها كما أنه يشكل خطراً على مصالح أوروبا ودولها.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السورية "سانا" قال باروبيك في مقال نشره اليوم في موقع قضيتكم الالكتروني التشيكي إن “أردوغان انتهج سياسة عدوانية ضد سورية ودعم منذ بداية الأزمة التنظيمات الإرهابية فيها ويواصل حاليا حماية ورعاية هذه التنظيمات بمختلف مسمياتها في إدلب” مؤكداَ أنه لولا هذا الدعم الذي يقدمه نظام أردوغان للإرهابيين لانتهت الأزمة في سورية منذ فترة طويلة وبجهود الجيش العربي السوري.

ولفت باروبيك إلى أن نظام أردوغان ينتهج أيضاً سياسة عدوانية ضد قبرص واليونان ومصالح الاتحاد الأوروبي ويشكل خطراً على أوروبا “مماثلاً لخطر انتشار فيروس كورونا”.

وانتقد رئيس الحكومة التشيكية السابق سياسة التجاهل التي يتبعها الاتحاد الأوروبي تجاه عدوانية سياسات أردوغان الذي يستغل أزمة انتشار الفيروس في أوروبا في تصعيد ابتزازه للأوروبيين وعدوانيته ضد قبرص واليونان بشكل خاص.

أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، سحب قواتها العسكرية العاملة فى العراق، مؤقتًا نتيجة التهديدات الأمنية وانتشار فيروس كورونا، وقالت الوزارة - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء، إن طائرة عسكرية إيرباص A-319 هبطت مع ثلاثين من أعضاء فرقة العمل الرابعة لجيش جمهورية التشيك فى العراق، بمدينة براغ.

ومن جهته قال قائد مقر العمليات الميجر جنرال جوزيف كوبيكو إننا نسحب قواتنا مؤقتاً بسبب انخفاض كبير في مهامها العملياتية، مبيناً أن ذلك يرجع إلى التهديدات الأمنية ووباء فيروس كورونا، وإعادة الهيكلة.

يذكر أنه بعد إعلان تسجيل وفاة ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك، لمواطنة تشيكية تبلغ من العمر 71عاماً ، التقط الكادر الطبى فى مستشفيات الدولة صورة نشروها على مواقع التواصل الاجتماعى، يحملون فيه لافتة تقول:"سنبقى هنا من أجلك ابقو لأجلنا في منازلكم ".

وتأتى المبادرة من الكادر الطبي في جميع أنحاء الجمهورية التشيكية، لدعوة الجميع إلى البقاء في منازلهم للمساعدة والوقاية من فيروس كورونا.