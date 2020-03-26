اليوم السابع
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رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد سير العمل بمحطات مياه الشرب بالمدينة

الخميس، 26 مارس 2020 11:26 ص
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد سير العمل بمحطات مياه الشرب بالمدينة خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، محطات تنقية مياه الشرب بالمدينة لمتابعة سير العمل، والتأكد من انتظام ضخ المياه بمعدل١٠٠% للمدينة ولجميع المدن المستفيدة، وتشمل مدن (بدر – الشروق - العاصمة الإدارية الجديدة - جهاز خليج السويس )، بكفاءة وجودة عالية.
 
وقال المهندس خالد شاهين: إن ذلك يأتى في إطار المتابعة اليومية للمنشآت الخدمية بالمدينة وخاصة محطات مياه الشرب، وتفقد سير العمل بها فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما أثنى رئيس الجهاز على الجهد الذي يبذل من قطاعات التشغيل والصيانة والمعامل والمحطات والروافع وقطاع الكهرباء بالمدينة، فى الظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
 
كان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة بالتعاون مع الجهات المختصة، لإزالة  التعديات الواقعة من مجهولين على قطع أراضٍ بمساحة حوالى ٨٠٠ فدان، تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليار جنيه. 
 
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد سير العمل بمحطات مياه الشرب
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد سير العمل بمحطات مياه الشرب
 
وأوضح المهندس خالد شاهين، أن الحملة تمكنت من  استرداد الأراضى المتعدى عليها بالأحياء(٤٠ - ٤١ -٤٢) غرب المدينة، حيث  قامت اللجنة المنفذة بإزالة جميع مظاهر الإشغالات، ووضع لافتات تحذيرية، تُفيد بملكية المساحة المستردة لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وأكد المهندس خالد شاهين أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة أو أى مخالفات أخرى بالمدينة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الأجهزة الأمنية كافة، لسرعة تنفيذ الحملات الموسعة بشكل يومى، وكذا الحراسة والمتابعة الدائمة لما تم إزالته من تعديات ومخالفات، ولمنع أى حالة تعد جديدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العاشر من رمضان

هيئه المجتمعات العمرانيه

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