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رئيس الوزراء: إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المتنقلين بين المحافظات لتقليل الاختلاط

الخميس، 26 مارس 2020 03:30 م
رئيس الوزراء: إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المتنقلين بين المحافظات لتقليل الاختلاط الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمى، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطنى، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائى على القطاعات.

 

وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.


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