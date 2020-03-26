اليوم السابع
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رئيس النمسا على توتير: شكرًا لمن يعمل من المنزل مثلى

الخميس، 26 مارس 2020 01:58 م
رئيس النمسا على توتير: شكرًا لمن يعمل من المنزل مثلى رئيس النمسا ألكسندر فان ديربيلن
كتبت: هناء أبو العز

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غرد رئيس النمسا، ألكسندر فان ديربيلن، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر"،  قائلًا: شكرًا لكل من يعمل فى النمسا من المنزل، بما في ذلك أنا كرئيس اتحادي. 
 
وأرفق مع تغريدته صورة له، أثناء توقيعه على الأوراق والرسائل اليومية والمستندات التى تأتى إليه من داخل منزله.
 
وقال فان ديربيلن، الشكر أيضًا لكل من من يعمل بتفان كبير، للحفاظ على المواطنين واحتياجاتهم خاصة العاملين فى محلات السوبر ماركت، وعمال النظافة، وموردي الطاقة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 
 
وأفرد ألكسندر فان ديربيلين، الشكر للأطباء والممرضات فى المستشفيات الذين يعملون من أجل  الحفاظ على صحة المواطنين.
 
وأعلنت وزارة الصحة النمساوية في تحديثها اليومي صباح اليوم، عن 6100 حالة مؤكدة للاصابة بفايروس كورونا المستجد في عموم البلاد، كما أعلنت عن وفاة 34 شخصاً نتيجة مضاعفات متعلقة بالفايروس، في حين قالت صحف محلية نمساوية أن العدد يُقارب الـ 40.
 
وتُقدّر الزيادة في عدد المصابين بـ 14% عما كانت عليه في اليوم السابق.
 
وقال وزير الصحة النمساوي إنّ 89% من المصابين لديهم “مسار خفيف من المرض”، وأنّ 10% فقط هم من يتلقون العناية في المشافي.
 
وتتوزع الاصابات في المقاطعات النمساوية على النحو التالي: بورجنلاند (89) ، كارينثيا (168) ، النمسا السفلى (799) ، النمسا العليا (1،024) ، سالزبورغ (588) ، ستيريا (633) ، تيرول (1،460) ، فورارلبرغ (422) ، فيينا (735).
 

النمسا

الكسندر فان ديربلين

كورونا

العمل من المنزل

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