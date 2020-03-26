رئيس استئناف القاهرة يعيد تشكيل الدائرة 5 إرهاب وإلغاء الدائرة الثالثة

كتب إيهاب المهندس

أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بإلغاء الدائرة "الثالثة أ ، ب"إرهاب، وإعادة تشكيل الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وجاء فى القرار:

أولا : تلغى الدائرة "الثالثة أ، ب"جنايات إرهاب والمنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة "طرة"

ثانيا : يصبح مسمى الدائرة "الثالثة أ"، جنايات شمال القاهرة الدائرة "33" بذات التشكيل والمكان ودور الانعقاد.

ثالثا : يصبح مسمى الدائرة " الثالثة ب"، جنايات شمال القاهرة الدائرة "34" بذات التشكيل والاختصاص ومكان دور الانعقاد، على أن يكون تشكيل الدائرة من السادة القضاة على الحو التالى :

ـ القاضى خالد هاشم محمد قراعة ، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى أيمن عثمان إبراهيم البابلى، الرئيس بالمحكمة

ـ القاضى أيمن محمد عبد الحكيم محمود أشعت، الرئيس بالمحكمة.

رابعا : يعاد تشكيل الدائرة "الخامسة" جنايات إرهاب بالأسبوع الثانى بالقاعة رقم 2 المنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة إلى الدائرة "الخامسة أ" "طره"، على أن يكون تشكيل الدائرة من القضاة على النحو التالى :

ـ القاضى محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى عصام على أبو العلا على، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى غريب محمد عزت غريب متولى، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى عاد الدين الدرمللى عبد الرازق الطماوى، المستشار بالمحكمة.

خامسا : الدائرة "الخامسة" جنايات إرهاب بالأسبوع الرابع بالقاعة رقم "2"، المنعقدة جلساتها بمأمورية استئناف القاهرة إلى الدائرة "الخامسة ب"، "طره"، على أن يكون تشكيلها من السادة القضاة على النحو التالى :

ـ القاضى محمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى، الرئيس بالمحكمة.

ـ القاضى وجدى محمد عبد المنعم، الرئيس بالمحكمة

ــ القاضى د . على حسن إبراهيم عمارة، الرئيس بالمحكمة.