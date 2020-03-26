ديلى ميل: ادعاءات صينية بنجاح دواء التهاب المفاصل فى علاج 95% من حالات كورونا

كتبت إيناس البنا

زعم علماء أن دواء التهاب المفاصل تحت اسم Actemra، يستخدم لعلاج فيروسات التاجية في الصين، وعالج 95 ٪ من المرضى المصابين بأمراض خطيرة.

وفقا لتقرير " الديلى ميل" يتم أخذ Tocilizumab ، الذي يتم تسويقه باسم Actemra ، من قبل المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لتقليل الالتهاب.



WhatsApp Image 2020-03-26 at 12.06.20 PM (1)

ولكن أعطاه الأطباء الصينيون إلى 20 مريضاً خلال ذروة وباء البلاد ، وادعوا أن 19 خرجوا من المستشفى في غضون أسبوعين.

تأتي هذه النتائج في الوقت الذي يبحث فيه العلماء في جميع أنحاء العالم بشكل عاجل على طرق جديدة لمكافحة العدوى الفتاكة ، والتي أثرت حتى الآن على ما يقرب من 450،000 شخص وقتلت ما يقرب من 20،000.

ووافق مسؤولو الصحة في الصين منذ ذلك الحين على Actemra لعلاج مرضى الفيروس التاجي الذين يعانون من تلف رئوي خطير نتيجة للالتهابات العالية، وتم الكشف عنها بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية fda, لإجراء تجارب على المرضى في الولايات المتحدة.



دواء التهاب المفاصل

ما هو دواء التهاب المفاصل Tocilizumab

يستخدم دواء Tocilizumab لعلاج البالغين المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، وكذلك أنواع معينة من التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة، ويتم تسويقه عادة تحت أسماء RoActemra و Actemra ، التي تنتجها شركة الأدوية السويسرية Roche.

يعمل الدواء بوصفة طبية عن طريق تقليل مستويات بروتين في الجسم ، الذى يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أو حالات أخرى من أمراض المناعة الذاتية.

وحذر الخبراء، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها يحب أن تأخذ فى عين الاعتبار على الفور، وجود بعض الأدلة على أن الدواء أكتيمرا يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب والتهاب البنكرياس والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الرئة الخلالية ، وهي ندوب قاتلة في أنسجة الرئة في بعض الأحيان.



تجربة الدواء فى الصين قام الأطباء في الصين بتجربة توسيليزوماب لمنع فرط تفاعل الجهاز المناعي في بعض مرضى الفيروس التاجي الخطيرة، حيث يمكن أن تتسبب الاستجابة المناعية للجسم ، التي يطلق عليها "عاصفة السيتوكين" ، في الإفراط في التفاعل وتنتج الالتهاب.

تم تشخيص المرضى ، الذين تلقوا علاجات روتينية مع الدواء ، على أنهم شديدون أو حرجون، وقد عولجوا في مستشفيين منفصلين في مقاطعة أنهوي بشرق الصين.

وفي غضون أيام قليلة ، عادت حمى المرضى إلى طبيعتها وتحسنت جميع الأعراض الأخرى بشكل ملحوظ ، وتمكن 15 من أصل 20 مريضًا شاركوا في التجربة من خفض تناول الأكسجين ، بينما تم نقل مريض واحد تمامًا.

شهد 17 من المرضى انخفاض فى مستويات من خلايا الدم البيضاء ، تسمى الخلايا الليمفاوية ، و في اليوم الخامس ، عادت إلى طبيعتها في ١٠ من المرضى، وتم إخراج ١٩ مريضا (95 ٪) بعد 13 يوما ونصف، وقالت الدراسة إن المريض الآخر يتعافى بشكل جيد.

كما أظهرت الأشعة المقطعية أيضًا أن الأضرار التي لحقت بالرئتين انخفضت بشكل ملحوظ حول اليوم الرابع والخامس من العلاج.

ويخلص المؤلفون إلى أن "Tocilizumab هو علاج فعال للمرضى الحادين من COVID-19 ، والذي قدم استراتيجية علاجية جديدة لهذا المرض المعدي المميت".

وعلى جانب اخر، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالأمس أنه سيكون من المحتمل أن توافق إدارة الأغذية والأدوية (FDA) على بدء محاكمة كبيرة في حالة Actemra.

وسيشمل حوالي 330 مريضًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبلدان أخرى سيتم تتبعهم لمدة 60 يومًا ، ومن المقرر أن يبدأ التوظيف في أوائل أبريل.