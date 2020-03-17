دواء لإلتهاب المفاصل قد يكون الحل لمخاوف العالم من فيروس كورونا

كتب بيتر إبراهيم

شعر العالم بالخوف من فيروس كورنا الجديد “Covid-19” بسبب انتشاره بطريقة مرعبة في جميع أنحاء العالم ، لكن في الجانب الآخر اكتشفت الحكومة الصينية عقارا شهيرا لالتهاب المفاصل يمكن أن يكون هو الحل لمخاوف العالم من الفيروس التاجي، وفقاً للموقع "indiatimes".

وتمت الموافقة على عقار “Actemra” الذى يحتوى على المادة الفعالة Tocilizumab)) وهو دواء مضاد للالتهابات من صنع شركة الأدوية السويسرية Roche ، من قبل الحكومة الصينية لعلاج أعراض فيروس كورونا التاجي الحاد.

ويأتي هذا في وقت تبحث فيه البلدان حول العالم بشكل يائس عن طرق لمكافحة العدوى المميتة.

قالت عملياتها المحلية في مدونة على الإنترنت أمس الإثنين، إن شركة تصنيع الأدوية السويسرية تبرعت بما قيمته مليوني دولار من العقار للصين.

ووفقا للتقارير ، أظهر 14 مريضا فى مستويات حرجة تم علاجهم بالأدوية في مستشفى تابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين (USTC) نتائج إيجابية.

ومنذ موافقة Actemra قبل 10 سنوات ، أصبح الدواء الذي يستخدم للأمراض الالتهابية، علاج لمرضى السرطان الذين يتلقون العلاج بالخلايا.

وتقوم الشركة السويسرية ، التي تعد الصين ثاني أكبر سوق لها وراء الولايات المتحدة ، بصنع معدات تشخيصية للكشف عن الفيروس التاجي.

وحاليا ، لا توجد بيانات تجريبية سريرية منشورة حول سلامة الدواء أو فعاليته ضد الفيروس.

وتوفي أكثر من 3500 شخص وأصيب 93 ألف شخص بالفيروس التاجي الجديد الذي يعتقد أنه نشأ في ووهان ، الصين ، قبل أن ينتشر إلى حوالي 90 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وفرنسا وألمانيا والهند.