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حبس عاطل كون تشكيل عصابى مع متهم محبوس لشراء السيارات المسروقة فى المنوفية

الخميس، 26 مارس 2020 10:57 ص
حبس عاطل كون تشكيل عصابى مع متهم محبوس لشراء السيارات المسروقة فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل كون تشكيل عصابى مع آخر لشراء السيارات المسروقة فى المنوفية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور، تمكنت من ضبط عاطل بالاشتراك محبوس تشكيل عصابى لشراء السيارات "فان" المبلغ بسرقتها وإصطناع أوراق وفواتير شراء لتلك السيارات لإعادة بيعها مرة أخرى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من أنه فى ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم سرقة السيارات وضبط التشكيلات العصابية القائمة عليها، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصان لهما معلومات جنائية، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا– مقيمان بمحافظة المنوفية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى شراء السيارات "فان" المتحصلة من وقائع سرقات "بمبالغ زهيدة" وقيامهما بكشط أرقام الشاسيهات وإستبدالها بأرقام أخرى وإصطناع أوراق وفواتير شراء لها منسوب صدورها لشركات إنتاجها، لإعادة ترخيصها بأسماء مواطنين "حسنى النية" وإعادة بيعها، عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم، و تم إستهداف المتهم الآخر بعدة أكمنة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف بإرتكابه 14حادثا بالإشتراك مع المتهم المحبوس بذات الأسلوب، وأضاف بإقتصار دوره على تزوير فواتير الشراء لتلك السيارات لإعادة ترخيصها.. وبتفتيش مسكن المتهم المحبوس عُثر على 3 فواتير شراء خاصة بدراجات نارية - توكيل إدارة لسيارة ملاكى "يُشتبه فى كونهم مزورين"، وتم ضبط 12 سيارة أخرى، بالإضافة إلى سابقة التحفظ على سيارة أخرى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط السيارة الأخيرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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نيابة بندر شبين الكوم

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