حبس صاحب مكتب سفريات وأخر للاتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة المنشية بالإسكندرية، حبس صاحب مكتب سفريات وأخر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مكتبين للسفريات، كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، محكوم عليه فى قضية غش، والمدير المسئول بمكتب سفريات كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذان من مقر الشركتين المشار إليهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى بمقر الشركات المشار إليها وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.