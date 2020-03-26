حبس صاحب محل كشرى بالشرقية حرق منزل طليقته لرفضها الرجوع إليه

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، اليوم، برئاسة محمود يحيى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس صاحب محل كشرى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالحريق العمد بمنزل أسرة طلقيته لرفضها الرجوع إليه.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وأنتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، فيما انتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين من التحريات التي قام بها النقيب أحمد النحال، معاون مباحث مركز بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وجود شبهة جنائية في الحريق، وقيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران بالمنزل إنتقاما من طليقته لرفضها الرجوع إليه، فأشعل النيران فى منزل أسرتها، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم ويدعي "م س أ " 28 سنة صاحب محل كشرى، مقيم بندر بلبيس.

يذكر أن نيابة بلبيس العامة برئاسة أحمد خطاب، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد قررت إخلاء سبيل طالبة لقيامها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا ونشر معلومات تحرض ضد الدولة المصرية، بكفالة ماليه قدرها 3000 جنيه على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات بقيام " شيماء ع ال ع ال " 27 سنة طالبة بالتعليم المفتوح، ومقيمة بندر بلبيس، ببث مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وبث معلومات مغلوطة تحرض ضد الدولة المصرية، وتحرر عنا لواقعة المحضر رقم 3602 إدارى مركز شرطة بلبيس، وتم القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيلها بضمان مالى 3000 جنيه على ذمة التحقيقات.