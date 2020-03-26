اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز الاتصالات: ربط الكترونى مع الجمارك لانجاز أعمال المواطنين أونلاين

الخميس، 26 مارس 2020 06:28 م
جهاز الاتصالات: ربط الكترونى مع الجمارك لانجاز أعمال المواطنين أونلاين حسام الجمل رئيس جهاز الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه قد أنشأ منظومة للربط الالكتروني مع مصلحة الجمارك لانجاز كافة الاجراءات والاعمال الخاصة بالمواطنين بشكل الكتروني "اونلاين"٫ وقد تم الانتهاء من تفعيل 80%، من الخدمات المقدمة من خلالها،  وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بشان التدابير الاحترازية لمواجهه فيروس كرونا المستجد وحفاظا علي الصحة والسلامة العامة لتحقيق  أعلي معدلات الأمان في التعامل مع المواطنين. 
 
وأكد  الجهاز إنه بصدد الانتهاء من تفعيل جميع خدماتها وسيقوم بالاعلان عن ذلك قريبا، مع العلم بان الجهاز قد قام بتعليق جميع الخدمات المقدمة مباشرة للمواطنين حيث ان التعامل سيكون من خلال المنظومة الالكترونية فقط خلال هذه المدة.
 
و قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ عدة أيام، بالاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية من خلال  تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى، وذلك تسهيلا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الالكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعاً لتفعيل سياسات العمل عن بعد؛ وفي ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.
 

وزارة الاتصالات

جهاز تنظيم الاتصالات

مصلحة الجمارك

ربظ الكترونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من هو حسام الجمل الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات الجديد؟

الإثنين، 09 مارس 2020 03:00 ص

"اتصالات النواب" تفتح ملف محطات تقوية شبكات المحمول.. جهاز تنظيم الاتصالات: المعايير البيئية المطبقة تحمى المصريين وإغلاق أى محطة مخالفة.. وخدمات الإنترنت ذات جودة عالية على مستوى الجمهورية

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 م

جهاز تنظيم الاتصالات: المعايير المصرية لمحطات تقوية المحمول تحمى المواطنين

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:07 م

تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات.. "اورنچ مصر" الشبكة الأسرع فى تحميل بيانات الإنترنت

السبت، 04 يناير 2020 08:42 م

جهاز تنظيم الاتصالات: 95 مليون اشتراك بالهاتف المحمول فى مصر

الأحد، 22 ديسمبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة