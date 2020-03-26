جنح سوهاج تخلى سبيل متهمين بالاتجار فى الحشيش بكفالة 10 آلاف جنيه

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنح مركز سوهاج اليوم الخميس إخلاء سبيل المتهم " م .ع" عاطل بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز ، وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص .

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج ، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش ، وترويجها على عملائه من المتعاطين من الشباب وراغبى الشراء، والمتعاطين بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة الواقعة من أحد المصادر السرية ، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 80 جرام حشيش، وسلاح نارى بدون ترخيص ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وترويجه لبضاعته على المدمنين من الشباب ، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها الى 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة جنح مركز سوهاج ، والتي قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية .

وفى سياق متصل قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج برئاسة المستشار محمد عبد الرازق إخلاء سبيل المتهم " م .أ" بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز .

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج ، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش ، وترويجها على عملائه من المتعاطين من الشباب وراغبى الشراء، بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة الواقعة من أحد المصادر السرية ، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 150 جرام حشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنح ، والتى قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية .