اليوم السابع
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جنح سوهاج تخلى سبيل متهمين بالاتجار فى الحشيش بكفالة 10 آلاف جنيه

الخميس، 26 مارس 2020 03:19 م
جنح سوهاج تخلى سبيل متهمين بالاتجار فى الحشيش بكفالة 10 آلاف جنيه محكمة جنح مركز سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قررت محكمة جنح مركز سوهاج اليوم الخميس إخلاء سبيل  المتهم " م .ع" عاطل بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز ، وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص .

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج ، تفيد قيام المتهم  بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش  ، وترويجها على عملائه من المتعاطين من الشباب وراغبى الشراء،  والمتعاطين بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة الواقعة من أحد المصادر السرية ، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 80 جرام حشيش، وسلاح نارى بدون ترخيص ،  وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وترويجه لبضاعته على المدمنين من الشباب   ،  وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتم تجديدها الى 15 يوما  وتمت إحالته إلى محكمة جنح مركز سوهاج ، والتي قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية  .

وفى سياق متصل قررت محكمة جنح  مستأنف مركز سوهاج برئاسة المستشار محمد عبد الرازق إخلاء سبيل  المتهم " م .أ"  بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز .

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج ، تفيد قيام المتهم  بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش  ، وترويجها على عملائه من المتعاطين من الشباب وراغبى الشراء، بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة الواقعة من أحد المصادر السرية ، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 150 جرام حشيش،  وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات،  وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محكمة الجنح ، والتى قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية  .

 

 


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