اليوم السابع
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جمعية رجال الأعمال تناشد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 10:00 م
جمعية رجال الأعمال تناشد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى

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أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، بياناً ناشدت فيه شركات الأعضاء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وشددت الجمعية، على ضرورة قيام أصحاب الشركات والمصانع بنشر الوعى بين العمال والموظفين بالإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار الفيروس وتقديم كافة أنواع الدعم للعاملين بالقطاع الخاص من أجل العبور من تلك الأزمة غير المسبوقة التى يواجهها العالم.
 
اتخذت كافة منظمات رجال الأعمال، إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تعليق اجتماعات اللجان التخصصية، وتخفيض حضور عدد العاملين بها، بالإضافة إلى توجيه النصيحة للشركات والمصانع الكبرى بالتعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس.
 
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهى أقدم جمعيات رجال الأعمال في مصر، والأكثر من حيث عدد الأعضاء، إن مجلس إدارة الجمعية قرر تعليق اجتماعات اللجان التخصصية داخل الجمعية، ومنعت أي تجمعات في الوقت الحالي، في إطار مواجهة فيروس كورونا، فيما سمحت للعاملين بالتواجد داخل الجمعية لتسيير الأمور الإدارية، مضيفا لو اسأت الأمور سيتم السماح للعاملين بالعمل من المنازل.
 
فيما أكد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إقرار تعليق اجتماعات الاتحاد لحين إشعار آخر للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أي مؤتمرات أو ندوات كبرى.
 
وكان اتحاد المستثمرين، قد قرر تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر بداية الأسبوع، إلى وقت لاحق، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية بتعليق أي تجمعات خلال الأسبوعين القادمين، وكان من المقرر أن تتم مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية لأصحاب الأعمال وهذه المشروعات.
 
فيما أكد بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعليق اجتماعات ومؤتمرات الجمعية، ومنح العاملين أجازة استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.
 

رجال الاعمال

كورونا

اخبار الاقتصاد

اجراءات احترازية

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