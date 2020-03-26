جمارك سفاجا تحبط محاولتى تهرب جمركى لكمية من المستلزمات الطبية

البحر الأحمر عماد عرفة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف غانم بالأشترك مع مباحث الميناء وإدارة الأمن الجمركي من إحباط تهريب كمية من المستلزمات الطبية ومستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبى السعودي بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل مدير الإدارة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب م . ص وبتفتيشها تبين وجود 73 علبة حشو أسنان بداخل كل منها 3 قطع مخبأة داخل الأمتعة الشخصية .

كما تم ضبط 477 عبوة كريم للبشرة و 200 عبوة صبغة للشعر و 75خصلة شعر طبيعي و 36 مسك معطر للجسم و 60 عبوة بودرة لوشن و 47 عبوة أحمر شفاه وعدد من أجهزة المراقبة والتحكم فى الشاشات مخبأة داخل الأمتعة الشخصية للراكب ع . ك ، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و 67 ألف و388 جنيه .

وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من محمد عبد الراضي وحاتم حسنين ومحمد مصطفى بأشراف أحمد رشدي رئيس قسم الحركة ، وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 792 ألف و 194 جنيه .

قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات ، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.