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توافر السلع الغذائية والمنتجات بالأقصر.. والتموين تناشد المواطنين عدم التخزين

الخميس، 26 مارس 2020 12:00 ص
توافر السلع الغذائية والمنتجات بالأقصر.. والتموين تناشد المواطنين عدم التخزين توافر السلع بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد محافظة الأقصر العمل على قدم وساق من قبل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، لتوفير كافة السلع الغذائية اللازم للمواطنين خلال فترة حظر التجوال التى بدأت، مساء أمس الأربعاء، وتستمر لمدة 15 يوماً بمصر، وذلك داخل كافة فروع الشركة المصرية 2000 التابعة للوزارة، وكذلك بدالى التموين وغيرها من منافذ الدولة لخدمة المواطنين على مدار الساعة دون أية نقص فى أى سلعة أساسية بالمنازل.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد بكافة فروع الوزارة بالأقصر وأماكن البيع والمحلات والسوبر ماركت كافة السلع الغذائية وغير الغذائية وجميع السلع التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز، وذلك بأرجاء محافظة الاقصر، وكذلك توفر الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة.

وناشد الدكتور تامر صلاح جمبع المواطنين بضرورة شراء متطلبات منازلهم بصورة طبيعية تماماً، دون أية تزاحم على المحلات والسوبر ماركت لتخزين السلع لكونها متوفرة تماماً ولفترة طويلة لخدمة الجميع، مؤكداً أنه يوجد لدى محافظة الأقصر مخزون إستراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 5 شهور، حيث إنه يوجد بالمخزون كميات كافية من السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق وكافة السلع الغذائية فى المخازن الخاصة بالشركة المصرية، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والمخابز والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك لضبط المخالفين تحت إشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وخصصت المديرية رقم هاتف للتواصل فى حالة وجود أى شكوى يتم التواصل مع المديرية عن طريق الهاتف رقم01008015959، وسيتم فحص الشكوى فورا واتخاذ الاجراءات اللازمة.

 

 

تموين الأقصر تناشد المواطنين شراء مستلزماتهم فقط
تموين الأقصر تناشد المواطنين شراء مستلزماتهم فقط

 

جانب من توافر السلع الغذائية بمحلات الأقصر
جانب من توافر السلع الغذائية بمحلات الأقصر

 

شاهد توافر السلع الغذائية والمنتجات داخل فروع الشركة المصرية بالأقصر
شاهد توافر السلع الغذائية والمنتجات داخل فروع الشركة المصرية بالأقصر

 

السلع الغذائية متوافرة داخل الشركة المصرية 2000 بالاقصر
السلع الغذائية متوافرة داخل الشركة المصرية 2000 بالاقصر

 

 


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