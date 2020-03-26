تنظيم لقاءات توعوية للمواطنين بسوهاج لحثهم على الالتزام بالوقاية الصحية

سوهاج - عمرو خلف

قال الشيخ عبد الرحمن اللاوي، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، إن المنظمة سوف تنظم اليوم الخميس من خلال أعضائها لقاءات توعوية فى الميادين العامة والمحلات والشوارع مع المواطنين بمركز دار السلام، لحثهم على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، وأن هذا الالتزام واجب إنساني ومجتمعي وشرعي.

وأضاف الشيخ اللاوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هدف اللقاءات أيضا هو توعية الجماهير بأهمية الأخذ بأسباب النجاة من فيروس كورونا والوقاية، وأن يكون كل واحد منا على قدر المسئولية، وأن يكون حريصا على مجتمعه، فلا وقت للاستهتار أو الاهمال لأنه ربما تسبب إهمال الواحد في إهلاك المجتمع بأسره.

وفى وقت سابق، قام عدد من شباب قرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج بعمل مبادرة وحملة لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا فى شوارع القرية، كما يقوم شيوخ القرية بعمل خطة محكمة لتجنب انتشار هذا الفيروس، بالإضافة إلى قيام البعض الآخر من الشباب بتعقيم الشوارع والأماكن الحيوية بالقرية.

وقال أحد شباب القرية إن أهداف الحملة هى توعية المواطنين بخطورة الفيروس وسهولة انتشاره، وحث المواطنين على الجميع بالجلوس فى المنزل وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، كما قام عدد من الشباب المتطوعين بتكوين فرق لتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن الحيوية وتطهيرها وتكاتف أهالي القرية فيما بينهم بدعوة من شباب القرية وشيوخ المساجد لإعالة الأسر المتضررة وجمع إعانات شهرية لها من أهل الخير بالقرية.

وأضاف أن الشباب يواصلون عملهم من خلال المبادرة ودعوة الأهالى إلى عدم الخروج من المنزل تجنبا للفيروس القاتل والمواظبة على النظافة باستمرار حتى نثمن دور المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة فى مثل هذه الظروف ولكى تكون تشجيعا لهم على الاستمرار في المكافحة واليقظة وحتى تكون القرية مثالا يحتذى به لكل قرى وأحياء المحافظة.