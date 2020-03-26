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تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الخميس، 26 مارس 2020 08:00 ص
تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب - إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بخلية داعش الجيزة بعد حكم المؤبد للمتهم محمود طوسون مؤسس التنظيم واثنين آخرين، والمشدد 15 سنة لـ4 متهمين بالسجن المؤبد للمتهم محمود طوسون واثنين آخرين، والمشدد 15 سنة لأربعة متهمين، فى اتهامهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتوجد معلومات حول القضية منها..

المحطة الأولى.. تكوين التنظيم

قال مجرى التحريات، إن محمود طوسون كون فى عامى 2015 و2016 التنظيم، وضم 6 متهمين له من مخالطيه.

المحطة الـ2.. أولى الجلسات

فى 29 يوليو 2019، خصصت لنظر المحاكمة أولى الجلسات وتلا فيها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وتمسك دفاع المتهمين بفض أحراز القضية وسماع أقوال الشهود.

المحطة الـ3.. الأحراز

فى 26 أكتوبر 2019 فضت المحكمة أحراز الدعوى وضمت حقيبة بداخلها سلاحين ناريين و9 أسلحة بيضاء متنوعة ما بين سكاكين وسنج، لفافة بداخلها ملابس عسكرية ومظروف بداخله 10 هواتف محمول تخص المتهم مصطفى إسماعيل.

المحطة الـ4.. سماع الشهود

فى 23 نوفمبر 2019، استمعت المحكمة لأقوال الشهود فى القضية، ولعل أبرزهم مجرى التحريات الذى تحدث على تكوين التنظيم، وعن الأماكن التى رصدها المتهمون لاستهدافها من بينها مطار وسيارة مواطن مسيحى وتمركز أمنى أسفل الدائرى بالقرب من منطقة بولاق.

المحطة الـ5.. مرافعة النيابة

فى 23 ديسمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ومن أبرز ما جاء فيها: المجتمع ذاق مرارة الإرهاب، لقد أصبح الإرهاب موجة ضد الدولة، تقف خلفه فئة باغية، عصابة ترافق الشيطان، عصابة أعضاؤها على قناعة بأفكار شاذة، نهجت عقيدة إرهابية، لا دخل لها بالشريعة الإسلامية.

المحطة الـ6.. حجز الدعوى

فى الجلسة التى عقدت فى 13 يناير 2020 لمرافعة الدفاع، وعقب ذلك حجزت الدعوى لجلسة 25 مارس للنطق بالحكم.

المحطة الـ7.. المؤبد والمشدد

فى 25 مارس الجارى قضت المحكمة بالمؤبد للمتهم محمود طوسون مؤسس التنظيم و2 آخرين والسجن المشدد 15 سنة لـ4 متهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازين لاسلكى تردد فوق العالى والتى يحظر استيرادها أو استخدامها أو حيازتها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس ووضعوا مخططات وجهزوا موادا مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية.


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