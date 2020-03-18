اطمن على نفسك.. تحليل الألدوستيرون يطلبه الطبيب لو عندك مشكلة فى ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الأكثر شيوعاً، وقد يطلب طبيبك تحليل الألدوستيرون إذا كنت تواجه مشكلة في ضغط الدم، من خلال "سلسة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الألدوستيرون وأهميته، وفقاً لموقع "webmed".

وتحليل هرمون الألدوستيرون لقياس مقدار هرمون الألدوستيرون الموجود في دمك، حيث ستساعد هذه النتيجة طبيبك على معرفة ما يحدث لضغط الدم.

ما هو هرمون الألدوستيرون؟



هو هرمون يلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على ضغط الدم، يوازن الألدوستيرون مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في جسمك، ويشير إلى أعضائك ، مثل القولون والكليتين، لوضع المزيد من الصوديوم في مجرى الدم أو إطلاق المزيد من البوتاسيوم في بولك.

تُفرز الغدد الكظرية الموجودة فوق الكليتين الهرمون.

عندما يكون مستوى الألدوستيرون في جسمك غير مناسب، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى ، بما في ذلك تلف القلب والدماغ والكلى.

أمراض تؤثر على مستويات الألدوستيرون



إذا لم يكن مستوى هذا الهرمون طبيعياً فقد يكون ذلك بسبب:

1-متلازمة كون: تسمى أيضًا فرط الألدوستيرونية الأساسي ، ويحدث هذا عندما يصنع جسمك الكثير من الألدوستيرون.

تؤدي إلى:

-ضغط دم مرتفع.

-انخفاض البوتاسيوم.

عادة ما تكون متلازمة كون أو التضخم الحميد في كلا الغدة الكظرية ناتجًا عن أورام صغيرة حميدة تتشكل على الغدد الكظرية التي تصنع الألدوستيرون.

2-مرض أديسون: عندما لا يصنع جسمك ما يكفي من هرمون الكورتيزول ، فإنه غالبًا لا ينتج ما يكفي من الألدوستيرون أيضًا، عندما يحدث ذلك ، يمكنك الحصول على مجموعة أعراض:

-ضغط دم منخفض

-مستويات أعلى من البوتاسيوم

-شعور عام بالإرهاق

-يمكن أن يحدث عندما يكون هناك تلف في الغدد الكظرية.

3- الألدوستيرونية الثانوية: تحدث عندما يصنع جسمك المزيد من الألدوستيرون استجابة لمشاكل الأعضاء الأخرى ، مثل الكليتين أو القلب أو الكبد.

يمكن أن يسبب أشياء مثل:

ضغط دم مرتفع.

انخفاض البوتاسيوم.

احتباس السوائل.