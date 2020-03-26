تطوير العشوائيات بالمنيا: نعمل فى مرحلة التشطيبات النهائية لمشروع مدينة العمال

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس نيازى مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، إن المحافظة عملت بشكل كبير على القضاء على العشوائيات بعد عمل حصر لها، وذلك لتوفير حياة آمنة وكريمة لأبناء المحافظة، الذين يقطنون تلك المناطق، وأضاف: "انتهينا من عشش محفوظ، والتى تم تغيير اسمها إلى روضة محفوظ، ثم بدأنا العمل فى مدينة العمال، وهى عبارة عن 10 عمارات سكنية بمجموع 218 وحدة سكنية بمنطقة أبوهلال، وذلك المشروع يأتى ضمن مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة".

وقال مصطفى: "إن المشروع أوشك على نهايته ونحن فى مرحلة التشطيبات النهائية للعمارات"، ولفت إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف تكون 6 عمارات كاملة التشطيبات وهى جاهزة على التسليم للأهالى، وأشار إلى أنه قد يتم تسليم كافة العمارات فى 30 يونيو، وسوف تكون جميع العمارات تم الانتهاء من تشطيبها .

وأوضح مصطفى أن الحصر الذى تم للمناطق غير الآمنة بينها أملاك دولة وهناك أملاك خاصة منها ما تم حذفه من خريطة العمل بعد أن تم إنشاؤها عن طريق أصحابها، وانتقلت من العشوائيات غير الآمنة إلى غير المخططة. وأضاف أن منطقة التطوير تقع على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبترة عن 10 عمارات .

يذكر أن محافظة المنيا أعدت حصرا للمناطق غير الآمنة والعشوائية ومن بينها عشش محفوظ ومدينة العمال، وقد انتهت المحافظة نهائيا من عشش محفوظ وتسليمها للمواطنين، وتم العمل بمدبنة العمال وأصبحت فى مرحلة التشطيبات النهائية .