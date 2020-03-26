تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا بين أفراد الشرطة الفرنسية

كتب سمير حسنى

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين أفراد الشرطة، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز، وشرعت السلطات الفرنسية فى نقل مصابين بكورونا بالقطار من ستراسبورج شرق البلاد إلى مناطق أخرى للعلاج، جاء ذلك بحسب سكاى نيوز اليوم الخميس، فى غضون ذلك بدأ مستشفى ميدانى عسكرى فى مدينة مولوز الفرنسية باستقبال المصابين بفيروس كورونا، وذلك فى محاولة لتخفيف عمل المستشفيات الدؤوب فى مكافحة الفيروس.

وكانت الشركة المشغلة لمطار أورلى بفرنسا قد أعلنت، إن المطار الواقع جنوبى العاصمة باريس والذى يستخدم فى الأساس للرحلات القصيرة سيغلق اعتبارا من 31 مارس وحتى إشعار آخر بسبب عدوى فيروس كورونا.

وتراجعت حركة السفر فى المطار 92% يوم الثلاثاء مقارنة بنفس اليوم العام الماضى وكانت نسبة التراجع 89% فى مطار شارل ديجول الدولى بالعاصمة الفرنسية.

وتقرر إقلاع وهبوط جميع الرحلات إلى منطقة باريس من مطار شارل ديجول الذى سيتم تقليص أنشطته أيضا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الدولة تواجه أزمة غير مسبوقة بشأن كورونا، وما زلنا في بداية الأزمة ونحن في سباق مع الزمن لمواجهة تفشى كورونا.

وكان وزير الصحة فى فرنسا أوليفييه فيران، قال إن آثار الحجر الصحى الشامل فى البلاد، والذى بدأ فى فرنسا والذى من شأنه وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، سيتم قياسه من 10 إلى 12 يوما، حيث يتوقع انخفاض عدد المرضى خلال هذه الفترة، وقال "فيران"، إنه لا يمكنه القول بأن البلاد ستنتهى من الوباء خلال 12 يوما، مؤكدا أنه يوجد حتى الآن 2000 مكان مجانى للإنعاش فى المستشفيات الفرنسية.