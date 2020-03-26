ترامب يعلن منطقة كوارث بولاية نيوجيرسى ودعمها فى مواجهة تفشى كورونا

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منطقة كوارث كبرى بولاية نيوجيرسي، وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية لدعم جهود التعافي بالمناطق المتضررة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتيح هذا الإجراء المتخذ من قبل الرئيس الأمريكي، اليوم /الخميس/، إتاحة تمويل فيدرالي لمواجهة تداعيات الأزمة ومساعدة الأفراد القاطنين في جميع المناطق في نيوجيرسي إضافة إلى مؤسسات الحكم المحلي وبعض المنظمات الخاصة غير الربحية بالولاية في إطار تدابير الحماية.

وكان ترامب أعلن مساء أمس الأربعاء إجراء مماثلا بشأن الموافقة على إعلان منطقة كوارث كبرى في ولاية نورث كارولينا ودعمها بالمخصصات المالية الفيدرالية المطلوبة لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا وهو ما يضاف إلى ولايات أخرى هي نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا وآيو ولويزيانا.