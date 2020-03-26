ترامب نكثف جهودنا لمساعدة نيويورك حتى تتخطى أزمة فيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى، بالاشتراك مع فريق مكافحة وباء كورونا، أن بعض المناطق فى الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى، مؤكدا نقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية فى نيويورك لمواجهة كورونا ولمساعدتها فى تخطى أزمة الوباء، مشيرا إلى أن حزمة التحفيز أمام الكونجرس هى الأكبر في تاريخ البلاد.
وذكر البيت الأبيض أن ترامب سيجتمع برؤساء ووزراء أغنى دول العالم، عبر الفيديو.
وبالإضافة إلى قادة دول المجموعة سيشارك في القمة قادة كل من: إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا وممثلون عن كل من منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية".
كذلك "سيمثّل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا".
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