ترامب نكثف جهودنا لمساعدة نيويورك حتى تتخطى أزمة فيروس كورونا

إبراهيم سعيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى، بالاشتراك مع فريق مكافحة وباء كورونا، أن بعض المناطق فى الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى، مؤكدا نقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية فى نيويورك لمواجهة كورونا ولمساعدتها فى تخطى أزمة الوباء، مشيرا إلى أن حزمة التحفيز أمام الكونجرس هى الأكبر في تاريخ البلاد.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، اليوم الاربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك فى القمة الاستثنائية الإفتراضية لقادة مجموعة العشرين G20 ، المقررة غدا، الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين كجزء من تنسيق الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد .