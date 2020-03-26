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تجديد حبس 3 عاطلين لسرقة المواطنين بالإسكندرية بأسلوب الخطف باستخدام سيارة

الخميس، 26 مارس 2020 11:06 م
تجديد حبس 3 عاطلين لسرقة المواطنين بالإسكندرية بأسلوب الخطف باستخدام سيارة حبس
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أمر المستشار خالد الأحوال، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين  15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف.

وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مكافحة جرائم السرقات، أكدته تحريات إدارة البحث الجنائى، بقيام ثلاثة عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب الخطف باستخدام سيارة.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، بأستخدام السيارة محل الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

كانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

 


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