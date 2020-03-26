اليوم السابع
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تجار يطلقون مبادرات لضبط الأسعار فى الشرقية وكيلو اللحم بـ80 جنيه..فيديو وصور

الخميس، 26 مارس 2020 05:35 م
تجار يطلقون مبادرات لضبط الأسعار فى الشرقية وكيلو اللحم بـ80 جنيه..فيديو وصور الشراقوة يتحدون الأسعار
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أطلق عدد من رجال الأعمال مبادرة تتحدى ارتفاع الأسعار وجشع التجار بعدد من مراكز محافظة الشرقية، ومنهم من أعلن عن بيع كيلو اللحوم بمبلغ 80 جنيه، وقدم على كل كيلو لحوم هدية 3 كيلو خضار مجانا، كما أعلن آخرون تخفيض سعر اللحوم لتباع بمبلغ 100 جنيه، ودشن آخرون جمعية لتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على المحتاجين يوميا.

 

فى مركز أبو كبير، قال الحاج أحمد أبو زيد - أحد أبناء المركز - أنه ومجموعة من الشباب دشنوا جمعية "سخاء" لرعاية الفقراء، وتقديم الدعم المادى لهم، حيث تم اطلاق المبادرة لضبط الأسعار فى الأسواق، وكشف الأسعار الحقيقية لكافة الخامات والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، لمواجهة استغلال التجار، وارتفاع الأسعار الجنونى، خاصة هذه الفترة، حيث تم غلق الأسواق التجارية بالمراكز والمدن للوقاية من فيروس كورونا.

 

وقال الحاج أحمد أبو زيد لـ"اليوم السابع" إنه قرر ذبح 4 رؤوس ماشية يومياً، وبيعهم بمنفذ أمام مجلس مدينة أبو كبير بسعر التكلفة 100 جنيه للكيلو، و يقوم بذبح 2 رأس ماشية يوميا لتوزيعها على الجمعيات الخيرية بالمركز بسعر التكلفة أيضًا. وأشار إلى أنه بالتعاون مع شباب المركز المحبين لعمل الخير يقومون  بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية مجانا يوميا، على أسر فقيرة، بمشاركة رجال أعمال بالمركز وشباب متطوعين، على رأسهم علاء الصادى والدكتور محمد ثروت لماع، وأيمن أمين، وياسر أبو اليسر، ومحمد السيد، و تشمل الكرتونة لحوم ومواد غذائية وزيت وسكر،

 

وفى قرية القضاة بمركز كفر صقر، قال محمد عبدالله وأحمد نجم من أبناء القرية إن شباب قاموا بإطلاق مبادرة بيع اللحوم والخضروات بأسعار رمزية، حيث قام الشباب بشراء كميات كبيرة من الخضروات تشمل الطماطم والفلفل والخيار والباذنجان والبطاطس وغيرها وباعوها للأهالى بأسعار الجملة، والتى تقل عن الأسعار فى الأسواق بنسبة 50% .

 

وأشار ربيع بنانى وعبده عوض، من أبناء قرية القضاة، أنه تم شراء 5 عجول بلدى لذبحها وطرحها للبيع لأهالى القرية بـ 100 جنيه للكيلو   وذلك لمواجهة غلاء الأسعار وجشع التجار.

 

وفى مركز أبو حماد، قال الحاج محمد أبو سلامة - صاحب محلات جزارة إنه يبيع لحوم بلدى عجالى بمبلغ 80 جنيه، كما يبيع اللحم الجملى بمبلغ 75 جنيه للكيلو، إبتداء من اليوم، وأنه يقوم بتوزيع على كل كيلو لحم كيلو سكر أو كيلو أرز وكيلو بطاطس وكيلو مكرونة، وقال: "إذا جاءنى فقير غير قادر على شراء اللحمة يتفضل ياخد ما يكفيه من غير ولا مليم، المال مال الله، وذلك بمحلاتى بمدينة أبو حماد".


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اسعار اللحوم

الشرقيه

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الجزارين

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