اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 26-3-2020 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 26 مارس 2020 03:13 م
تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 26-3-2020 أمام الجنيه المصرى الريال السعودى
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفض سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 26-3-2020، فى عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17  جنيه للشراء .

  4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.14  جنيه للشراء.

4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.15  جنيه للشراء

4.21  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15  جنيه للشراء

4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

4.16 جنيه للشراء

4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.13 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741".


العملات

اسعار الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

الريال السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة