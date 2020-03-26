انتخاب بينى جانتس رئيسا للبرلمان الإسرائيلى

رويترز

انتُخب زعيم المعارضة الإسرائيلي بيني جانتس رئيسا للبرلمان اليوم الخميس في خطوة مفاجئة تشير فيما يبدو إلى احتمال عقد شراكة سياسية يمكن أن تبقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، وتم انتخاب جانتس (74 عاما) بدعم جزئي من حزب أزرق أبيض الذي يقوده الجنرال السابق وبتأييد من حزب ليكود بزعامة نتيناهو، حيث حصل جانتس على 74 صوتا من إجمالي الأصوات في الكنيست وعددها 120 صوتا، ويمكن أن تمهد تلك الخطوة الطريق أمام "اتفاق لتبادل" منصب رئاسة الحكومة بين جانتس ونتنياهو، وتجري محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين بعد الانتخابات غير الحاسمة التى جرت في الثاني من مارس وفي أعقاب تفشي وباء كورونا.

وأعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنه تم تكليف زعيم حزب "أزرق- أبيض" باني جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن القائمة العربية المشتركة أوصت الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين زعيم حزب تحالف "أزرق- أبيض" باني جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة ، حيث يجرى رئيس الدولة مشاورات مع الكتل البرلمانية للأحزاب قبل تكليف شخصية سياسية بمهمة تشكيل الحكومة العتيدة.

وأوصى أعضاء كتلة حزب "الليكود" البرلمانية (36 نائبا) رئيس الدولة بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة القادمة على عاتق رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

وكان الوفد الثاني الذي حضر إلى مقر رئاسة الدولة هو وفد الكتلة البرلمانية لتحالف "أزرق أبيض" (33 نائبا) وقد اوصى رئيس الدولة بإسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة الى رئيس التحالف بيني جانتس.