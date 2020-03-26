انتبه.. ذوو الإعاقة الذهنية فئة عالية الخطورة تجاه الإصابة بكورونا

كتب بيتر إبراهيم

حذرت "ماري مكارون"، أستاذ الشيخوخة والإعاقة الفكرية في مركز ترينيتي للشيخوخة والإعاقة الفكرية (TCAID) ، الأشخاص من جميع الأعمار الذين يعانون من إعاقة ذهنية بشكل خاص من الأضرار السلبية المرتبطة بـ COVID-19. أو فيروس كورونا المستجد.

ويقع المصابون بإعاقة ذهنية ضمن فئة عالية الخطورة لأنهم قد يعانون من العديد من الحالات الصحية ، ولديهم مستويات منخفضة من الإلمام بالصحة ويعتمدون على أشخاص آخرين للحصول على الرعاية.

وتشير البروفيسور "مكارون" إلى أن قطاعي الصحة والإعاقة غير مهيئين ومجهزين بشكل كاف لتلبية احتياجاتهما، لافتة إلى أنه تاريخياً ، تعرض هؤلاء السكان للتحيز السلوكي والتحيز الذي قلل من قيمة حياتهم وقلل من وصولهم في الوقت المناسب إلى الرعاية الصحية المناسبة.

يشدد البروفيسور مكارون على الحاجة إلى التوسع السريع والتأكد من وجود المهارات ذات الصلة في أنظمة الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية لضمان قدرتهم على الاستجابة لهذا الوباء وعواقبه على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وقالت: "من الضروري لمقدمي الرعاية من الأسرة والموظفين والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية مراعاة هذه الاحتياجات من أجل توفير الرعاية والدعم المناسبين لذوي الإعاقة الذهنية".