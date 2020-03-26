اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة بديع و46 إخوانيا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

الخميس، 26 مارس 2020 07:00 ص
اليوم.. استكمال إعادة محاكمة بديع و46 إخوانيا بـ"أحداث قسم شرطة العرب" المستشار سامى عبد الرحيم ـ أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم الخميس، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى و44 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، فى اتهماهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

واستمعت المحكمة فى جلسة سابقة لمرافعة النيابة وجاء فيها: قضية اليوم هى حلقة من حلقات العنف الدموى والتى أصبحت حقيقة واقعة فى بلادنا، البلد التى كانت واحة الأمن والأمان فحولتها هذه الأحداث إلى نهر من الدماء، وللأسف تحولت لنهر من الدماء باسم الدين ولكننا نعلم أن الإسلام من هذه الأفعال برئ، الإسلام لا يعرف التخريب ولا القتل ولا الغدر.

واستكمل ممثل النيابة: تبدأ وقائع تلك القضية فى 16 أغسطس من عام 2013 حين روع الوطن بزلزال ليس للطبيعة يد فيه ولكنها يد الإنسان، وويلاً للعالم أجمع من شر الإنسان، فلقد شهد ديوان قسم العرب فى ذلك اليوم مأساة حيث تجمع ما يقرب من 3 آلاف شخص بمحيط القسم وأسلحتهم تهدد رجال الشرطة، مانعين أحدًا من الدخول أو الخروج وحاملين أسلحة وعدد من الزجاجات الحارقة، وما أن وصلوا إلى مبنى قسم العرب حتى قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القسم محاولين الاستيلاء على الأسلحة والأحراز وتهريب المحبوسين.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 


احداث قسم العرب

عنف قسم العرب

جنايات بور سعيد

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون بـ2 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء أول يوم حظر تجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

حصاد مرحلة البناء.. 5 مشروعات لتطوير قطاع الطيران المدنى بـ948 مليون جنيه

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

فى زمن وباء كورونا.. كيف تستخرج بدل فاقد للرقم القومى من البيت؟

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بـ"شكة الإصبع".. بريطانيا تكشف عن التوصل لاختبار جديد يكشف الإصابة بكورونا

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

بدأ العد التنازلى.. 28 يومًا يتبقى على شهر رمضان.. يبدأ فلكيًا الجمعة 24 أبريل

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

أول فيديو لكارثة تصادم 16 سيارة على الدائرى الإقليمى بالجيزة

دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه

دليل الطلاب للتعلم من المنزل خلال فترة توقف الدراسة.. تعرف عليه

صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

صور.. أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة