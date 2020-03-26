اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مارس 2020 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الهدوء يسيطر على شوارع الغربية مع بداية حظر التجوال

الخميس، 26 مارس 2020 08:02 م
الهدوء يسيطر على شوارع الغربية مع بداية حظر التجوال شوارع الغربية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد شوارع مدن وقرى محافظة الغربية حالة من الهدوء التام وعلى الطرق السريعة والفرعية مع بدايه حظر التجوال فى السابعه مساء.

والتزم المواطنين بتفيذ قرار الحظر والجلوس فى المنازل، فيما خلت شوارع المحافظة من السيارات والمارة وانتشرت الدوريات الأمنية والاكمنه فى الشوارع، لمتابعه تنفيذ الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى  ذات السياق قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمرور فى شوارع مدينة طنطا لمتابعه مدى الالتزام بالحظر يرافقه رئيسا حى اول وثان طنطا.

كما تفقد أيضا اللواء طارق حسونه مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا  واللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، الخدمات الأمنية والاكمنه المنتشره فى الشوارع.

فيما تشهد الشوارع أعمال تطهير باستخدام المطهرات والكلور للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتأتى هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.


اخبار عاجله

اخبار مصريه

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

حظر التجوال

محافظ الغربية

المحله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف ينهي خدمة خطيب بالدقهلية فتح زاوية ببيته للصلاة بالغربية

الخميس، 26 مارس 2020 06:36 م

سقوط مافيا "الكمامات" بالمحافظات.. مديريات الأمن توجه ضربة لتجار المستلزمات الطبية المغشوشة.. ضبط كحول مغشوش ومسرطن و15 ألف كمامة مجهولة بالغربية.. ومصنع بدون ترخيص بالشرقية.. صور

الخميس، 26 مارس 2020 06:00 م

محافظ الغربية: عدم غلق السوبر ماركت والمخابز والصيدليات بفترات الحظر

الخميس، 26 مارس 2020 03:35 م

صور .. استمرار غلق المحلات والأنشظة التجارية فى محافظات مصر تنفيذا لقرار الوزراء.. غلق 2163 نشاطا تجاريا بالغربية و3862 بالشرقية و1123 بالقليوبية.. محاضر للمخالفين بالمنيا والأقصر والبحر الأحمر والوادى الجديد

الخميس، 26 مارس 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

أخبار مصر.. إغلاق كلي للمحال والمطاعم الجمعة والسبت.. والحظر من 7مساء لـ6صباحا

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

تخفيض راتب حسام البدري مع المنتخب 25 % بناء على طلبه

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

الصحة: وقف العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات باستثناء صرف العلاج الشهرى

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

وفاة مستشار رئيس الكونغو الديمقراطية بعد إصابته بفيروس كورونا

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

البنك الأهلى: 17.3 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى أربعة أيام

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية بالأسواق وإحالة المتلاعبين لنيابة أمن الدولة

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

تعرف على 6 محطات بقضية "تنظيم داعش الجيزة" الإرهابى بعد حكم المؤبد والمشدد

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

الزراعة: لجان لمتابعة سنابل القمح فى مساحة 3.4 مليون فدان.. اعرف التفاصيل

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

التعليم: حزمة من القرارات اليوم للتيسير على الطلاب نظرا للظروف الاستثنائية

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

تعرف على آلية تقسيط قيمة مخالفات البناء وفقًا للتعديلات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة