المتحدة تقدم لقاء الجمعة مع الدكتور على جمعة وعظة البابا تواضروس إسبوعيا

في إطار دورها الوطني قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض لقاء الجمعة مع فضيلة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء مع صلاة الظهر من يوم الجمعة، بعد قرار منع صلاة الجمعة في المساجد ضمن قرارات الدولة للحفاظ على أرواح المصريين من انتشار فيروس كورونا ويتحدث فضيلته عن الصبر ومواجهة البلاء والعمل الجماعى والتقوى ومواجهة الشائعات.

كما قررت أيضا عرض العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عبر قنواتها إلى المصريين.

وأفاد المهندس حسام صالح المتحدث باسم المجموعة أن هذا يأتى فى إطار مجموعة الإجراءات التي اتخدتها المجموعة لمواجهة الظروف الطارئة التي نمر بها

وأضاف أن الأستاذ تامر مرسي قد اتخذ العديد من القرارات في هذا الإطار في مجملها تدعم توازن المحتوى الذى تقدمه قنوات المجموعة ليشمل ديني وتعليمي وتنموي وترفيهي وإخباري وفقا لاحتياجات المشاهدين.