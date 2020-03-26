المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ينهى تعاملات الأسبوع بارتفاع بنسبة 1.9%

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.9% رابحا 118.27 نقطة ليغلق عند مستوى 6326.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.21% رابحا 222.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5511.02 نقطة، فى أولى جلساته بعد تقليل ساعات التداول.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 146.7 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفع 162 سهما، فيما تراجع 23 سهما.

وارتفع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.98%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.59%، تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.56%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 3.44%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.15%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.54%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.20%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.15%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.62%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.50%، فيما تراجع قطاعى تجزئة الأغذية والأدوية بنسبة 0.05%، 0.56%، على التوالى.

وجاء سهم "أسمنت أم القرى"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم تشب بنسبة 9.97%، ثم سهم أسمنت اليمامة بنسبة 7.63%، فيما جاء سهم "الكيميائية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.98%، ثم سهم "عناية" بنسبة 2.88%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 2.66%.

وفى سياق آخر قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار في إجتماعه رقم ( 277 ) أمس الأربعاء، المنعقد عبر وسائل تقنية الاجتماعات عن بعد التوصية للجمعية العامة للشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2019.

وأرجعت الشركة، سبب توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2019 وفقاً لنتائج القوائم المالية للشركة للعام المالي 2019 م وعدم تحقيق أرباح عن هذه الفترة المذكورة، سيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019م على الجمعية العامة القادمة للشركة للتصويت عليها.