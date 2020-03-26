القوى العاملة بالغربية: تسجيل العمالة غير المنتظمة إلكترونيا فقط

الغربية مصطفى عادل

أكد فتحى دسوقى، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الغربية، تخصيص وزارة القوى العاملة، موقعا إلكترونيا لمن يرغب فى تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة وغير المسجلة بقواعد بيانات مديرية القوى العاملة بالغربية، وسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة (www.manpower.gov.eg).

وأضاف دسوقي لـ"اليوم السابع" أن هناك تعليمات وزارية بمنع استقبال أى طلبات ورقية، وأن يكون التسجيل إلكترونيا فقط، لمنع التكدس والزحام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه ليس أى عمالة حرة عمالة غير منتظمة، والعمالة غير المنتظمة تندرج ضمن 5 قطاعات، أولها قطاع المقاولات، ويعد أكبر القطاعات من حيث العمالة، ويشترط أن يكون مثبتا فى بطاقة الرقم القومى مهنته، عمال قطاع الزراعة، عمال قطاع العاملين فى المناجم والمحاجر، عمال الصيد، عمال الموانئ.

وحذر "دسوقي" العمالة غير المنتظمة بعد الاندراج خلف الشائعات بأن التسجيل يتم عن طريق رقم "واتس آب" وهذا غير صحيح، وأن التسجيل الرسمى والوحيد يتم عن طريق موقع وزارة القوى العاملة فقط، مبينا أن الوزارة خصصت رقم الخط الساخن 19468 لتلقى أى شكاوى او استفسارات بشأن عملية التسجيل.

وناشد العمالة غير المنتظمة بسرعة الدخول على موقع الوزارة وتسجيل بياناتهم ببطاقة الرقم القومى، على الموقع مع مراعاة حقوقهم وحفاظاً على مصلحتهم.

وكان وزير القوى العاملة قد قرر تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة ومديرياتها أمام المواطنين بشكل مؤقت، فى ضوء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء فى هذا الخصوص لمدة 15 يوما.

وتضمن المنشور الذى تم إرساله للمديريات فى هذا الشأن، تعليق كافة الخدمات التى تقدمها المديريات للجمهور بشكل مباشر والتى تقتضى تواجد المواطن داخل المديرية أو المنطقة أو المكتب، بما فى ذلك تراخيص عمل الأجانب، واستخراج شهادة القيد (كعب عمل)، الشكاوى الفردية الجماعية، وقياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة.. إلخ.