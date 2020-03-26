القصة الكاملة لاحتجاز رئيس مدينة القصير في أحد الكمائن أثناء حظر التجول

البحر الأحمر عماد عرفة

أكد اللواء سعد البدري، رئيس مدينه القصير واقعة حجزه في أحد الكمائن شمال محافظة البحر الأحمر اثناء عودتة من إجازته بعد قطعها لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لم تستغرق لحظات، حيث انه ما حدث ان وصل للكمين بعد بدا الحظر أمس بدقائق وفور وصوله للكمين عرف ظباط الشرطة بنفسه وطالبوا اخطار مدير الأمن .

واضاف رئيس مدينة القصير في تصريحات خاصة ل اليوم السابع، أن قام بدوره بإخطار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الذي كان يعتقد انه مازال في منزله لاستكمال إجازته الا انه اكد له انه في قطع إجازته ومتوقف علي كمين رأس غارب لوصوله الكمين بعد دقائق من بدأ الحظر، حيث ان المحافظ تفاجأ بقطع إجازته.

ووتابع : أن علي الفور تحدث المحافظ مع اللواء اشرف حشيش مدير امن البحر الأحمر الذي كان يرافقةًخلال جولة تفقدية لتأكيد تنفيذ قرار الحظر في شوارع الغردقة وانتهي الأمر في لحظات قليلة جدا، مؤكدا ان ظباط الشرطة الذين كانوا يتابعون عملهم علي كمين غارب تعاملوا بكل ذوق وادب، الا ان كان لابد من تطبيق القانون والانتظار حتي يتم الاستأذان والمرور وذلك ليكون المسئول أسوة للمواطن ، الذي من اجله تقوم الدولة باتخاذ تلك القرارات لحمايته .

وأوضح رئيس مدينة القصير أنه كان لابد من تنفيذ القانون، وأنه قطع إجازته التي كان مقرر لها أن تنتهي أول ابريل حيث قطعها لمباشرة وتأكيد قرارات رئيس الوزراء بمدينة القصير التي يترأسها، مؤكدا علي انه ترك أسرته البسيطة ليكون وسط أسرته الكبيرة وهم أهالي مدينة القصير .

وكشف انه أوقف سيارته عند كمين راس غارب لتطبيق الالتزام بالقانون حيث ان الضباط ينفذون التعليمات، وكل كمين يمر عليه وصولا لمدينة القصير يتم سؤالة مثل أي مواطن وبمجرد معرفتهم بشخصه يتم السماح له بالمرور دون أدني مشكلة، مؤكدا أن تطبيق قرار الحظر في النهايه يخدم المواطن للحد من انتشار فيرس كورونا.

وكان قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أن جميع مواطنى المحافظة ملتزين بقرار حظر التجوال الذى أقره رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه قام بالنزول إلى الشارع يرافقه مدير الأمن وعدد من القيادات بالمحافظة للاطمئنان على تطبيق قرار حظر التجوال.

وتابع حنفى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوايتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى أنه تم احتجاز رئيس مدينة القصير فى احد الأكمنه بعد الساعة السابعة مساءا، ولم يتم السماح له بالمرو إلا بعدما تم الاستئذان من مدير الأمن.

وواصل حنفى قائلا : هناك مخزون استراتيجى من السلع بالمحافظة، مشيرا إلى أنه فى حال احتياج أى محافظة من المحافظات المجاورة للسلع فإنه على اتم استعداد لذلك، مشيرا إلى أن آخر سائح سيغادر البحر الأحمر فى أول شهر أبريل المقبل.

وكان أعلن مجلس مدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال تعقيم المنشأت العامة بالمدينة، كأجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

من جانبه أكد اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، على تكاتف الجهات المعنية، وتكثيف أعمال التطهير بكافة المنافذ والمنشآت بالمدينة، حيث قامت الوحدة المحلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب ومكتب الصحة، بتعقيم سوق الخضار والمستشفى المركزى الجديدة، والمستشفى القديم، وموقف الإقليمى لسيارات الأجرة ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.