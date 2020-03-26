اليوم السابع
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العثور على جثة مزارع فى مصرف قرية بالشرقية

الخميس، 26 مارس 2020 04:52 م
العثور على جثة مزارع فى مصرف قرية بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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استخرج قسم الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، جثة لمزارع يبلغ من العمر 35 عاما ، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقي  إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر، بعثور عدد من الأهالي علي جثة طافية بمياه مصرف "صفت" بنطاق قرية الهجارسة، دائرة المركز.

وتمكن قسم الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، من إستخراج الجثة، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفي كفر صقر العام.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد محمد حيدة، رئيس مباحث كفر صقر، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، أن الجثة لمزارع من السنبلاوين محافظة الدقهلية وإنزلقت قدامه بالمصرف أثناء القيام بالإغتسال، وجرفه تيار المياه إلي قرية الهجارسة، حيث أن المصرف يقع في نطاق كفر صقر والسنبلاوين وديرب نجم، ولم تتم أسرة المجني عليه أحد بالتسبب في الوفاة، ولا توجد شبئهة جنائية، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن.

وفي سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، بلاغا  بنشوب حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وانتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفى رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، فيما انتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين من التحريات التي قام بها النقيب أحمد النحال، معاون مباحث مركز بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب،  وجود شبهة جنائية في الحريق، وقيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران بالمنزل إنتقاما من طليقته لرفضها الرجوع إليه، فأشعل النيران فى منزل أسرتها، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم  ويدعي "م س أ " 28 سنة صاحب محل كشرى، مقيم بندر بلبيس.

 

 


مصر

اخبار مصر

مركز شرطة كفر صقر

جثة طافية

السنبلاوين

مصرف صفت

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