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الصين تعلن عن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة فى إقليم هوبى

الخميس، 26 مارس 2020 02:19 ص
الصين تعلن عن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة فى إقليم هوبى تطهير مترو فى ووهان
وكالات

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أعلنت السلطات الصحية فى الصين عن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتسجيل 6 حالات وفاة في إقليم هوبى، أول بؤرة لانتشار المرض القاتل . 

وأعلنت السلطات الصحية أن بهذا يصل إجمالى أعداد الوفيات فى الصين 3287 حالة، منذ ظهور المرض فى ديسمبر الماضى.
 
 
وأعلنت أكثر من 450 ألف إصابة بالفيروس، رسميا في العالم منذ بدء انتشار الوباء، وفق إحصاء رسمية ، وأحصيت 450 ألفا و876 اصابة بينها 20 ألفا و647 وفاة في 182 بلدا ومنطقة، وخصوصا في الصين (81218 إصابة و3821 وفاة)، البؤرة الاولى للفيروس، وإيطاليا (74386 إصابة)، البلد الذي سجلت فيه أكبر حصيلة وفيات وبلغت 7503 حالات.
 
والولايات المتحدة هي البلد، الذي يشهد تفشيا للوباء هو الأسرع مع 62086 إصابة و869 وفاة، مع الإشارة إلى أن السلطات الصحية الأميركية احصت أكثر من 54760 إصابة منذ أسبوع.

السلطات الصحية فى الصين

الصين

فيروس كورونا

هوبى

ووهان

كورونا

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