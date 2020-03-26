الصحة الأوكرانية: الإصابات بفيروس كورونا المستجد تصل إلى 156 حالة

كييف(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 156 حالة، وذكر مركز الصحة العامة التابع لوزارة الصحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل إلى 156 حتى الآن بينهم خمس حالات وفاة بينما تماثل شخص للشفاء وغادر المستشفى بالفعل، وأشار المركز إلى تأكيد إصابة 43 حالة جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية.

من جهتها .. أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في وقت سابق، إصابة 20 أوكرانيا بالفيروس خارج البلاد وتلقيهم العلاج في كل من ألمانيا وجمهورية الدومينيكان وبولندا وإيطاليا والإمارات وإسبانيا وجزر سيشل وهولندا وأمريكا ونيجيريا.

كما أعلنت أوكرانيا فرض حالة الطوارئ في إطار مواجهة فيروس كورونا، وفق ماذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.

وكان مركز الصحة العامة فى أوكرانيا، أعلن أمس الأربعاء، ظهور 14 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بينهم حالتا وفاة، وأوضح المركز، فى تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه ثبت إصابة 10 حالات بالفيروس فى تشيرنفتسى وإصابة حالة فى منطقة جيتومير، وإصابة حالة فى منطقة كييف وحالتين فى مدينة كييف.

وبحسب يوكرينفورم، تم تأكيد إصابة 7 حالات جديدة الثلاثاء، لرجل يبلغ 44 عامًا من كييف سافر خارج البلاد مؤخرًا وستة أشخاص آخرين فى منطقة تشيرنفتسى بينهم طفل يبلغ 6 أشهر وآخر يبلغ 22 شهرًا، وجميعهم خالطوا شخص مصاب البفيروس .

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الصحة العامة لا يختبر فقط الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، بل يفحص كل الأشخاص الذين تمت مخالطتهم من جانب مصابين بالفيروس، وتم اختبار أكثر من 640 عينة حتى الآن.