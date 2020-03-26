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السيسى يوافق على اتفاق مع البنك الدولى بـ 200 مليون دولار لتعزيز فرص العمل

الخميس، 26 مارس 2020 10:16 ص
السيسى يوافق على اتفاق مع البنك الدولى بـ 200 مليون دولار لتعزيز فرص العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة علي اتفاق قرض "مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 5-5-2019.
 
ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع  تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار فى الاسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.
 
كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 15-9-2019.
 
ويسهم هذا الاتفاق فى تقديم الدعم والمساندة لصغار المزراعين والتى تمكنهم من زراعة المحاصيل ذات القيمة المرتفعة، الأمر الذى يسهم فى زيادة دخولهم، وحجم الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد على تحقيق التنمية الشاملة.
 
 
 

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