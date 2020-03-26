السلطات الهولندية تعلن تسجيل 1019 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أمستردام (رويترز)

قالت سلطات الصحة الهولندية، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 1019 حالة أو 16 بالمئة ليصل العدد إلى 7431 مصابا.

وقال معهد الصحة الهولندى الوطنى فى تقريره اليوم بشأن تفشى الفيروس إن عدد الوفيات ارتفع 78 حالة أمس ليصل الإجمالى إلى 434 شخصا.

وأضاف "عدد المرضى فى المستشفيات والوفيات يزيد... إن لم يتم اتخاذ الإجراءات المطبقة (لإبطاء انتشار الفيروس)"، وتابع "قد يعنى ذلك أن الإجراءات كان لها تأثير على سرعة انتشار الفيروس".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعلن ذلك على نحو أكثر دقة بحلول مطلع الأسبوع المقبل، وأمرت الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات تباعد اجتماعى وإغلاق المدارس ومنع التجمعات العامة لعدة أيام منذ منتصف مارس.