السعودية تفحص العاملين فى الحرمين الشريفين قبل دخولهم المسجدين الحرام والنبوى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة برفع مستوى الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة لفحص جميع العاملين في الحرمين الشريفين قبل دخولهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي لمنع وصول فايروس كورونا للحرمين الشريفين، وذلك من خلال فرق صحية متخصصة تابعة لوزارة الصحة.

ووقفا لصحيفة الرياض، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن التعاون مع وزارة الصحة قائم على أكمل وجه، وأن التنسيق معهم مستمر لضرورة منع وصول فايروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، وأنهم يقدمون دورا مميزا داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال عدد من الفرق الصحية المتخصصة.

وشكر الشيخ السديس وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودى على ما يقومون به من خدمات صحية داخل الحرمين الشريفين، سائلا الله عز وجل لهم الأجر والثواب.

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، وفاة ثانى حالة بكورونا، وأكدت وزارة الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى، تسجيل 133 حالة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 حالة.

وتحتضن الرياض، الخميس، أعمال قمة القادة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي تضمّ أكبر اقتصادات العالم ، وتتولّى السعودية حالياً رئاستها الدورية لمناقشة سبل "مكافحة جائحة كورونا والحدّ من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".

وبالإضافة إلى قادة دول المجموعة سيشارك في القمة قادة كل من: إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا وممثلون عن كل من منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية".