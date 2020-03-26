الزراعة: تكثيف المسح والاستكشاف لتتبع حوريات الجراد بالمناطق الحدودية

كتب عز النوبى

قال الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، إن هناك تكليفات الى إدارة مكافحة الجراد ، و بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بتكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى بجميع المناطق الحدودية ، كأجراء احترازى لمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظا على الإنتاج الزراعى.

وأضاف "عصام "، في تصريحات " اليوم السابع "، أن الوضع أمن ولم نرصد دخول اى من الجراد الى الاراضى الزراعية المصرية ، وهناك تكليفات من قبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بالمتابعة اليومية والمسح والاستكشاف كاجراء احترازى ، متابعا أن فرق المسح تواصل مكافحة وتتبع اى تجمعات لحوريات الجراد بالوديان والجبال الوعرة أن وجدت بعدة مناطق حدودية، خاصة بعد سقوط الامطار والتى ينتج عنها كساء اخضر ، وهو الجاذب للجراد الذى يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر ، هناك لجان مستمرة فى عملها على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد .

وتابع رئيس مكافحة الافات قائلا : أن فرق مكافحة الجراد تعمل دورية على مدار اليوم من خلال متابعة فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات افراد الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتخاذ عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد ، لمواجهة اى من تجمعات أو اسراب للجراد الصحراوى أن وجدت قبل وصولها الى الزراعات بوادى النيل اثناء هجرتها وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات

فيما أكد تقرير مكافحة الجراد الصحراوى ، أنه يوجد 55 قاعدة مجهزة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكي لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، واجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقي و النطاط .