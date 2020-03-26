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الراى الكويتية: 341 مصرياً غادروا الكويت أمس ضمن خطة إجلاء مصرية

الخميس، 26 مارس 2020 03:59 م
الراى الكويتية: 341 مصرياً غادروا الكويت أمس ضمن خطة إجلاء مصرية 341 مصرياً غادروا أمس الكويت
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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غادرت الرحلة الثانية لخطوط مصر للطيران عصر أمس الكويت، وعلى متنها 341 راكباً مصريا، منهم 8 مبعدين إدارياً، حيث تأتي الرحلة ضمن خطة مصر لإجلاء رعاياها من الكويت، وحدد لها 14 رحلة بالتنسيق مع سفارة مصر في الكويت، وخاصة بالمقيمين في البلاد أو المغادرين بصورة نهائية.


ووفقا لصحيفة الراى الكويتية، قال مدير العلاقات العامة في إدارة الطيران المدني سعد العتيبي إن الادارة اتخذت كافة الإجراءات الأمنية والصحية، وتم إنهاء إجراءات سفر المصريين المقيمين في الكويت، أو من كانوا في زيارة بين أهلهم وبلدهم، لافتا إلى أن من بينهم مبعدين إدارياً، ومن المنتظر تنظيم رحلات أخرى سيعلن عن موعدها لاحقا.


وعبّرت مجموعة من المصريين المغادرين عن شكرهم واعتزازهم بالكويت وقيادتها، داعين المولي عز وجل أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. وقالت أمل محمد إنها كانت في زيارة للكويت منذ فبراير الماضي، معبرة عن سعادتها في بلد تعشقه منذ الصغر، حيث سبق أن كانت مقيمة في الكويت، ودعت المقيمين إلى احترام القانون لسلامة المجتمع واتباع التعليمات الحكومية بهذا الشأن.


بدوره، عبر شريف أحمد عن شكره للكويت وأهلها على التعامل الراقي مع المقيمين، موضحاً أنه «كان مقيما في الكويت لأكثر من 10 سنوات، حتى أنهى إقامته لظروفه الخاصة والعودة إلى مصر»، داعيا الله أن يحفظ الكويت وأهلها.


في سياق متصل، أعلنت شركة مصر للطيران، أمس، تأجيل الرحلة الثالثة لإجلاء المصريين من الكويت والتي كانت مقررة اليوم، إلى وقت لاحق، مشيرة إلى انها ستقوم بالتواصل مع الركاب المسجلين للحجز في رحلات مقبلة.


الكويت

مصر

كورونا

القاهرة

مصر للطيران

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