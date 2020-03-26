اليوم السابع
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الخميس، 26 مارس 2020 06:04 م
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الدكتور أحمد عادل: هناك أسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

الخميس، 26 مارس 2020 05:00 م
الدكتور أحمد عادل: هناك أسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل
تقرير خاص

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كشف الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني في حديثه لـ "اليوم السابع" إن هناك اسباب متعددة لحدوث مشاكل عند الرجل اثناء ممارسة حياته الزوجية.

واوضح ان هناك مشاكل ربما تكون خلقية بمعنى ان يكون الطفل مولود بها، وان يكون هناك مشكلة في انسجة العضو التناسلي ولكن تلك المشكلة لا تظهر الا في سن البلوغ، فالعضو التناسلي يحتوي على انبوبتين داخل النسيج الكهفي مسئولين على الانتصاب وفي حالة وجود اعوجاج تكون احدى الانبوبتين اكبر من الاخرى، ويكون الانحناء اتجاه الانبوب الاصغر.

4 اسباب تسبب مشاكل للرجل في حياته الزوجية
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وأشار إلي إن الانحناء قد يحدث نتيجة قصر في مجرى البول، حيث تكون فتحة مجرى البول اسفل رأس العضو، وهذا يعني وجود قصر في انبوب مجرى البول، وتؤدي الي الانحناء لاسفل.

وأكد الدكتور أحمد عادل إن هناك أسباب مرضية مثل مرض بيروني وهو عبارة عن تليف في نسيج العضو، والتليف يحدث به احلال لاي نسيج حيوي بنسيج جاف،  ومن المعروف ان اي تليف قد يعقبه وجود انقباض، وبالتالي اذا حدث تليف في اي انسجة العضو وحدث انقباض يؤدي في النهاية لحدوث انحناء لأعلى.

 

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

الدكتور احمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

 

 

 

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

96500-للتواصل-احمد-عادل
 
111819-الفريق-الطبي

  

 


الدكتور أحمد عادل

الذكورة

العقم

الانتصاب

الضعف الجنسي

ليلة الزفاف

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