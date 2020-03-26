اليوم السابع
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الحكومة اليمنية ترحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 02:01 ص
الحكومة اليمنية ترحب بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمواجهة كورونا الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش
أ ش أ

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رحبت الحكومة اليمنية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريش لوقف إطلاق النار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا وخفض التصعيد على مستوى البلد بشكل كامل وكذلك دعوة المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة مارتن جريفت لاستعادة الهدوء ومواجهة التصعيد العسكري.
وأكدت الحكومة -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء اليمينة "سبأ" الأربعاء - أن الوضع في اليمن سياسيا واقتصاديا وصحيا يستلزم إيقاف كافة أشكال التصعيد والوقوف ضمن الجهد العالمي والإنساني للحفاظ على حياة المواطنين والتعامل بكل مسئولية مع هذا الوباء.
وأعربت الحكومة عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستتعامل بكل إيجابية مع جهودها الرامية لاستعادة الدولة وإيقاف نزيف الدم اليمني واستعدادها للانخراط من أجل العمل و بشكل جاد لمواجهة مخاطر هذا الوباء ومنعه من الانتشار داخل الأراضي اليمنية.


الأمم المتحدة

انتونيو جوتيريش

اليمن

فيروس كورونا

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