التعليم: امتحان الثانوية العامة فيما درسه الطالب حتى منهج منتصف مارس

محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاختبارات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوى تغطى المحتوى التعليمى للترم الثانى حتى 15 مارس وسوف يعقد للصف الأول الثانوى فقط المعروف بالاختبار التجريبى دون إجرائه للصف الثانى الثانوى، نظرا للظروف الصعبة، حيث يستخدم الطالب الشريحة أو الواى فاى فى المنزل.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى لجان على مستوى الجمهورية مع زيادة عددها وزيادة الوقاية الصحية والمسافات بين الطلاب بين الطلاب، مشددا على أن امتحانات الثانوية العامة ستكون فيما درسه الطالب من أول العام حتى 15 مارس الجارى فقط.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 الذي أعلنته الوزارة كما هو ولم يحدث أي تعديل به، موضحة أن ما تم تداوله بشأن المواد الدراسية (خارج المجموع) يخص سنوات النقل فقط، وتطالب الوزارة الصحفيين بعدم تداول أي أخبار دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد خلال الفترة الماضية، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الد راسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة، يوم الأحد 7 يونيو أول يوم بالامتحانات اختبار مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 9 يونيو الاقتصاد والإحصاء، والخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 14 يونيو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والثلاثاء 16 يونيو الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والأحد 21 يونيو الفيزياء والتاريخ، والخميس 25 يونيو الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والخميس 2 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية والأحد 5 يوليو الجبر والهندسة الفراغية.

ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة أيام 18 يونيو والثلاثاء 23 يونيو والثلاثاء 30 يونيو 2020.