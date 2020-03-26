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التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا

الخميس، 26 مارس 2020 01:00 ص
التعليم: إعلان تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية والبحث لطلاب النقل قريبًا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيجرى إعلان تفاصيل ما استقرت عليه الوزارة بشأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الشهادات العامة والإعدادية، وأيضًا تفاصيل البحث لطلاب النقل قريبًا، مؤكدة أنه لن يضار أى طالب فى الامتحانات نتيجة الظروف الراهنة وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة مستمرة فى خطة التعلم عن بعد والامتحانات الإلكترونية بعد قرار تعليق الدراسة للمرة الثانية ودعم الطلاب للتعليم من منازلهم حتى انتهاء مناهج الفصل الدراسى الثانى، موضحة أن الفترة المقبلة سيكون هناك دعم كبير وتواصل مباشر بين الطلاب ومعلميهم، مع إعلان تفاصيل البحث والاستقرار على كافة القرارات النهائية المتعلقة بالامتحانات وضوابطها، خاصة طلاب الشهادات العامة.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد".

وكانت المديريات التعليمية، حذرت طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين يدرسون من خلال التابلت، من بعض الأمور الفنية التى قد تتسبب فى تعطل الجهاز اللوحى، وتحمل الطالب تكلفة إصلاحه على حسابه الخاص.

وناشدت المديريات التعليمية الطلاب عدم تحميل أى برامج مخالفة لما تم تحميله على التابلت من جانب وزارة التربية والتعليم، منها منصة التعلم وبنك المعرفة ومنصة الامتحان، إضافة إلى عدم تحميل أى برامج الهكر التى تؤدى إلى فقدان برنامج النوكس، مع عدم عمل  rootللجهاز لأنه سيؤدى إلى عطب فى البوردة الخاصة بالجهاز مما قد يكلف الطالب بوردة جديدة على حسابه الخاص، كما حذرت التعليم طلابها من تحميل أى برامج تؤدى إلى خروج التابلت من المنظومة.

 


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