البنك المركزى الإيرانى يعلن وفاة 30 موظفا بالبنوك بعد إصابتهم بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

كشف البنك المركزى الإيرانى، اليوم الخميس، عن وفاة 30 من موظفي البنوك الإيرانية جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم، وأعلنت إيران اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 2234 شحصا، والإصابات إلى 29406 .

وكان علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال أمس الأربعاء، إن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض.

وأضاف ربيعي للتليفزيون الرسمي: "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة وسافروا أثناء عطلة السنة (الإيرانية) الجديدة، هذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "تم حظر كافة الرحلات بين المدن وستتم مواجهة المخالفين بالقانون".