البنك التجارى يهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى، المصرية للاتصالات، المجموعة المالية هيرميس، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 9858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1320 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11199 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3683 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 939 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 1026 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، 333.9 ألف سهم، 50.5 ألف سهم، 873.7 ألف سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 385 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 29 ألف سهم، 570 ألف سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 1.7 مليون سهم.

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول كما يلى:

- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.