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البحرين تعلن تسجيل حالة وفاه لمواطن بفيروس كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 03:19 ص
البحرين تعلن تسجيل حالة وفاه لمواطن بفيروس كورونا البحرين
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 78 عامًا لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات المخالطة لحالة أخرى لفيروس كورونا، حيث كان يخضع للعلاج والرعاية في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المتوفى قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة له بشكل مستمر.
وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية


البحرين

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى البحرين

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