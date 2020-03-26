اليوم السابع
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الامارات : إطلاق برنامج التعقيم الوطنى للمرافق الخميس المقبل

الخميس، 26 مارس 2020 09:14 ص
الامارات : إطلاق برنامج التعقيم الوطنى للمرافق الخميس المقبل كورونا ارشيفية
وكالات

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قررت وزارة الصحة الامارتية والداخلية وقاية المجتمع، بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، إطلاق «برنامج التعقيم الوطني» لإجراء التعقيم الكامل، والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، ابتداء من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 26 مارس، حتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد 29 مارس 2020 ، حسبما نشرت صحيفة الرؤية الاماراتية .
 
وستقيد طوال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور، وتوقف وسائل النقل العامة وخدمة المترو.
 
وتهيب الوزارتان بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، والتي تشمل قطاعات الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والقطاع العسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والقطاع المالي والمصرفي والإعلام الحكومي والخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.
 
وتؤكد الوزارتان أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية (الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت) والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات السابق بهذا الخصوص.
 
وتطالب الوزارتان أفراد المجتمع كافة بالالتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة وهو القرار الذي يتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
 
تعقيم المترو
تعقيم المترو

 


الامارات

كورونا

فيروس

وزارة الصحة

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